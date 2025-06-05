اليوم ..مليوني حاج في صعيد عرفات

اليوم ..مليوني حاج في صعيد عرفات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يقف اليوم الخميس نحو 2 مليون حاج في صعيد عرفات، الركن الأكبر في الحج.وجرت عملية تفويج الحجاج إلى مشعر منى، منذ فجر أمس، لقضاء يوم التروية، وفق مسارات وأوقات محددة، وسط تشديدات أمنية مكثفة للالتزام بخطة التفويج.واكتمل أمس تفويج حجاج الدولة،ووفقاً لوزارة الصحة السعودية، فإن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مطمئنة ومستقرة، فيما تم رفع المنظومة الصحية إلى مستوى جاهزيتها بشكل استباقي ومتكامل خلال موسم الحج، وبلغت الطاقة السريرية نسبة 60% زيادة عن العام الماضي، بمشاركة أكثر من 50 ألف كادر طبي.

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