اليوم ..منافسات الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث يشهد اليوم الأول إقامة مباراتين في بغداد والبصرة .

في المباراة الأولى، يستضيف الزوراء نظيره أربيل على ملعبه عند الساعة الـ 9:15 مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب .

أما المباراة الثانية، فتجمع فريق الميناء بضيفه النجف على ملعب الفيحاء، حيث يتطلع كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة وتحسين مركزهما في الدوري .

من جهة أخرى، قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة ديالى ودهوك التي كان من المقرر إقامتها اليوم، بسبب ارتباط فريق دهوك بالمشاركة في بطولة كأس الخليج للأندية .

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر زاخو جدول الدوري برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على الزوراء صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد .

ويأتي الشرطة في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، يليه القوة الجوية رابعًا بـ41 نقطة، ثم الطلبة خامسًا بـ37 نقطة .