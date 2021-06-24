اليوم..منتخبنا الشبابي في مواجهة نظيره اللبناني

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
العراق والسعودية يتفقان على العمل بمنفذي عرعر وجميمة
صالح:فائض الموازنة دفعت الحكومة بعدم تمويل العجز بالاقتراض
وزير العمل:إحالة 2000 شركة إلى محكمة العمل لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية
وزيرة الهجرة تبحث مع وفد الخارجية الامريكية الخطة الوطنية لإعادة النازحين
انترست الأمريكية:بايدن يعمل لصالح المشروع الإيراني في العراق والمنطقة
-
- عربية ودولية
أعتراض مقاتلة روسية لطائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادىء
الجيش الأمريكي: 50% نسبة انسحاب قواتنا من افغانستان
واشنطن تمدد عقوباتها على كوريا الشمالية لمدة عاما إضافيا
أبو الغيط:على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية
باكستان تمنع استخدام قواعدها الجوية للعمليات الأمريكية في افغانستان
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
العراق والسعودية يتفقان على العمل بمنفذي عرعر وجميمة
صالح:فائض الموازنة دفعت الحكومة بعدم تمويل العجز بالاقتراض
وزير العمل:إحالة 2000 شركة إلى محكمة العمل لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية
نائب يطالب الحكومة بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا
هيئة الاستثمار:80% من الإجازات الاستثمارية السابقة “وهمية”
-
- رياضية
- تحقيقات
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
-
- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN