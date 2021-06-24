اليوم..منتخبنا الشبابي في مواجهة نظيره اللبناني

اليوم..منتخبنا الشبابي في مواجهة نظيره اللبناني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه منتخبنا الشبابي، اليوم الخميس، نظيره اللبناني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، في المباراة التي يحتضنها ملعب (بتروسبورت) في العاصمة المصرية القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة بغداد.وتسعى كتيبة المدرب عماد محمد إلى تحقيق نتيجة ايجابية ومصالحة الجماهير بعد الخسارة التي تلقَّاها أمام منتخب جزر القمر في مستهل مشاركته في البطولة، من خلال العمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، املاً في تحقيق الغاية المنشودة من المشاركة في البطولة وهو تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وكذلك اكتساب الثقة لديهم، كونهم بأعمارٍ حقيقية ويفتقدون الخبرة اللازمة لمواجهة منتخبات افريقية وآسيوية قوية حسب رؤية الجهاز الفني.من جهته يطمح المنتخب اللبناني الى تعويض خسارته الفادحة أمام المنتخب السنغالي الذي تمكن من هزيمته بخمسة أهداف، ومجاراة منتخبنا في هذه الموقعة العربية متناسياً تبعات وآثار مواجهته الأولى أمام المنتخب الافريقي الذي حقق لقب كأس العرب في النسخة الماضية، قبل عامين التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.يذكر أن منتخبنا الشبابي تعرض الى الخسارة في مباراته الاولى امام نظيره منتخب جزر القمر، بثلاثة أهداف لأربعة. 

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