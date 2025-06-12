امانة بغداد:إزالة الاشجار وتدمير المساحات الخضراء من استرانيجية الأمانة!!

امانة بغداد:إزالة الاشجار وتدمير المساحات الخضراء من استرانيجية الأمانة!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت أمانة بغداد اليوم الأربعاء بزعامة القيادي في تيار عمار الحكيم المدعو عمار موسى، أسباب إزالة الأشجار في منطقة “الأربع شوارع” ضمن حملة تطوير شاملة تشهدها المنطقة، وتهدف إلى تحسين الواقع البيئي والجمالي فيها.وأكدت الأمانة في بيان لها، أن “الأشجار التي أُزيلت كانت تعاني من إصابة متقدمة بحشرة الأرضة، ما استوجب استبدالها وخشية سقوطها وإلحاق الأذى بسالكي الطريق”.وشددت أمانة بغداد على أنه “سيتم تعويض الأشجار المزالة بزراعة أشجار معمّرة ضمن خطة التطوير الحالية، بما يضمن تعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة العامة للمنطقة”.يُذكر أن أمانة بغداد قامت بزراعة مئات الآلاف من الأشجار المعمرة والموسمية ضمن خطتها الزراعية في العاصمة، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين الأجواء في بغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *