امر لواء انصار المرجعية يدعو القضاء للحفاظ على هيبة الدولة

امر لواء انصار المرجعية يدعو القضاء للحفاظ على هيبة الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف آمر لواء “أنصار المرجعية” حميد الياسري،الثلاثاء، عن تحويل ملفات الفاسدة الخاصة بمسؤولي محافظة المثنى إلى القضاء.وقال الياسري في بيان ؛ إن “الاتصال الفوري الآن مع رئيس هيئة النزاهة الأتحادية حول سؤال الشارع السماوي عن ملفات الفساد التي تخص مسؤولي المحافظة من محافظين سابقين وأعضاء مجالس نواب ومحافظة ومدراء دوائر، تم إكمال كل القضايا وإحالتها يوم أمس الى القضاء في السماوة”. وتابع أنه “لذلك ومن خلال إيماننا التام بسيرة وسلوك قضائنا في السماوة وعدم انصياعه لأي ضغوط حزبية وعشائرية، ندعوهم اليوم الى حفظ هيبة العراق وكشف زيف وملفات الفساد التي نخرت خيرات محافظتنا وكل محافظات العراق”.وأضاف “قضائنا العادل أنتم أمام مسؤولية تاريخية في فضح من تلوثت يداه في هدر خيرات الشعب ،، ونحن معكم جنود لكل جهة تحاول النيل منكم او الضغط عليكم”.

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