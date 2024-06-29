انسحاب النائبة “المليارديرة”بعد 2010 عالية نصيف من ائتلاف المالكي

انسحاب النائبة “المليارديرة”بعد 2010 عالية نصيف من ائتلاف المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عالية نصيف، االسبت، خروجها من كتلة دولة القانون بسبب “التمايز” الموجود بين أعضائها.وقالت نصيف بتغريدة لها عبر موقع “أكس”، “أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي”.وأضافت: “هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق للإخوة والأخوات في دولة القانون”.

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