“انطلاقة تشريعية جديدة.. البرلمان يفتح ملفات القوانين المؤجلة والحساسة”

وبحسب وثيقة رسمية، يتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين، تشمل قانون جرائم تقنية المعلومات، والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين، وتعديل قانون المحاماة، إضافة إلى مقترح قانون تمويل وتعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان أن المنهاج النيابي للفصل التشريعي الجديد سيشهد تغييرات لافتة مقارنة بالدورات السابقة، عبر إدراج جلسات استماع لمناقشة أداء الوزارات والهيئات الرقابية، إلى جانب تقييم البرامج والخطط الحكومية.

وفي السياق ذاته، تشير بيانات البرلمان إلى وجود حراك نيابي مستمر لدفع مجموعة من القوانين المتأخرة إلى التشريع، من أبرزها قانون النفط والغاز، وقانون الحشد الشعبي، وقانون الخدمة المدنية الاتحادية.

وتُعد هذه القوانين من الملفات التشريعية الأكثر تعقيدًا خلال السنوات الماضية، خاصة قانون النفط والغاز الذي لا يزال موضع خلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن إدارة الثروات وتوزيع الإيرادات بين المركز والمحافظات المنتجة.