اياد علاوي:إبعادي عن رئاسة الوزراء لكوني ” وطني”

اياد علاوي:إبعادي عن رئاسة الوزراء لكوني ” وطني”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء الأسبق، اياد علاوي، سبب ابعاده عن رئاسة الوزراء عام 2010 فيما اشار الى ان رغبة امريكية تقف خلف ذلك.وقال علاوي في حوار متلفز ، إن “اختلافي مع بوش في عدة مراحل مهمة كمؤتمر شرم الشيخ، ومسألة لقائي مع المقاومة، ورفض رأيه في ان اتسنم وزارة الدفاع في ذلك الوقت وغيرها العديد، قد تكون جميعها أسباب وراء استبعادي من رئاسة الوزراء آنذاك”.واضاف ان “الامريكان يبحثون عن اشخاص لا يتشبثون بآرائهم الوطنية وكانوا يعلمون بأني أملك وجهة نظر وطنية ولهذا ابعدوني عن السلطة”.

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