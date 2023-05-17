بأمر السوداني..إرسال 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم

بأمر السوداني..إرسال 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الأربعاء، إتمام إجراءات إرسال مبلغ 400 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم لغرض تمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بكردستان.وقال عيسى في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن “مصرف الرافدين أودع حاليا مبلغاً مالياً قدره 200 مليار دينار في حساب وزارة مالية الإقليم”، مضيفاً “بعدها يودع مصرف الرشيد المبلغ ذاته في نفس الحساب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *