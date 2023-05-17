بأمر السوداني فتح ملفات فساد محافظ ديالى وزمرته

بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال القيادي في الاطار التنسيقي، تركي جدعان، اليوم الاربعاء، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى ضوءاً أخضر بفتح 13 ملف فساد في محافظة ديالى”.وذكر جدعان في حديث صحفي، أن “نصف أزمات ديالى هي بسبب الصراعات التي خلقها الفساد ونهب المال العام من خلال مشاريع وهمية اسهمت في خلق (حيتان) و(مليارديرية)، تحوّل كل منهم أشبه بالإقطاعيات التي لا تتهاون في فعل أي شي من أجل بقاء مصالحها بزعامة محافظ ديالى القيادي في منظمة بدر “.وأضاف، أن “السوداني ادرك في زيارته لبعقوبة في آذار الماضي خطورة الفساد في ديالى وتأثيره في الملف الأمني” لافتا الى انه (رئيس الوزراء) اعطى توجيهات بفتح 13 ملف فساد مهم وخطير في المحافظة”، على حد قوله.وأشار الى ان “فتح ملف الفساد في ديالى سيطيح بأسماء مهمة متورطة بنهب المال العام” مؤكدا بان المحافظة لن تستفر ما دامت افة الفساد تنخر في بعض مؤسساتها الحكومية”.