بأمر رئيسي ..إلغاء تأشيرة دخول الإيرانيين للعراق ” يعني احتلال كامل بدون سلاح”

بأمر رئيسي ..إلغاء تأشيرة دخول الإيرانيين للعراق ” يعني احتلال كامل بدون سلاح”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاحد، إلغاء تأشيرات دخول الايرانيين للعراق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيسي ورئيس الوزراء العراقق مصطفى الكاظمي في العاصمة الإيرانية طهران.وقال رئيسي في المؤتمر ، إن “الكاظمي أبلغنا بإلغاء تأشيرات دخول الإيرانيين للعراق، ووافق أيضا على زيادة حصة إيران بشأن زوار الاربعينية”.واضاف، “لدينا علاقات عميقة مع العراق، وهناك قرارات عدة اتخذت في الاجتماع المشترك مع الكاظمي”.وتابع، رئيسي “نتطلع لتعزيز العلاقات بين العراق وإيران”.من جانبه قال الكاظمي، “نشكر رئيسي لكرم الضيافة، وناقشنا مجموعة من الملفات الثنائية التي تعزز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية”.واضاف، “نشكر كل من وقف مع العراق في حربه ضد داعش”، مشيرا الى أن “ايران وقفت مع العراق من اللحظة الاولى بحربه ضد داعش”.يذكر ان الكاظمي مقابل هذه التنازلات لإيران على حساب العراق وأهله لم يطرح موضوع قطع المياه عن العراق ولا عن الدور التدميري لميليشياتها في العراق .

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