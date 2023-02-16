بأمر من السوداني..محافظ بابل السابق رئيسا لهيئة الضرائب

بأمر من السوداني..محافظ بابل السابق رئيسا لهيئة الضرائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كلّف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ بابل السابق علي وعد علاوي بمنصب رئيس الهيئة العامة للضرائب.

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