باحثة:إيران هي من تتحكم بالجانب المالي في العراق خاصة في تداول الدولار

باحثة:إيران هي من تتحكم بالجانب المالي في العراق خاصة في تداول الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، هبة الفدعم، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأميركية لا تثق بحكومة بغداد فيما يخص الموازنة والعملة الصعبة، فيما تمارس واشنطن عملية “تكسير العظم” مع إيران والحلف الذي تنتمي له من خلال نفوذها في العراق.وذكرت الفدعم في حوار متلفز، أن “موقف واشنطن من حكومة بغداد موقف إيجابي أكثر مما هو سلبي، ويظهر هذا جلياً من خلال تحركات سفيرة الولايات المتحدة الأميركية وزياراتها للمؤسسات الحكومية في العراق”.وأضافت، “أما فيما يتعلق بجزئية الخزانة الأميركية والقروض والدولار، فهذا الملف مختلف تماماً، إذ ما يسود هذه العلاقة هو عدم ثقة واشنطن إزاء إدارة حكومة بغداد فيما يخص الموازنة والعملة الصعبة”.وأوضحت، أن “واشنطن على دراية بحجم وعمق التدخلات الإيرانية في العراق، ومدى تأثيرها على قرارات حكومة بغداد، بالتالي فإنها تنظر إلى حكومة بغداد على أنها منقادة بل تابعة في قراراتها وتحركاتها لما تمليها عليها طهران وحلفائها في المنطقة”.وأشارت الى، أن “واشنطن تمارس عملية تكسير العظم مع إيران والحلف الذي تنتمي له من خلال نفوذها في العراق وتواجدها الكبير فيه”.

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