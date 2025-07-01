باحث كردي:أمريكا تواصل ضغوطها على حزبي بارزاني وطالباني للإسراع في تشكيل حكومة الإقليم

باحث كردي:أمريكا تواصل ضغوطها على حزبي بارزاني وطالباني للإسراع في تشكيل حكومة الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى الباحث في الشأن السياسي، لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، أن الضغوط الدولية، ولا سيما الأمريكية، بدأت تُسرّع وتيرة الحراك نحو تشكيل حكومة إقليم كردستان، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.وقال الشيخ في تصريح  صحفي، إن “الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل ألقت بظلالها على المشهد السياسي في إقليم كردستان، ما دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف ضغوطه على القوى الكردية بهدف إنهاء حالة الجمود السياسي”.وأوضح أن “الولايات المتحدة تُمارس ضغوطاً مباشرة للإسراع في تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، وذلك بهدف استعادة الاستقرار السياسي والإداري، خصوصاً بعد تفاقم الأزمات الداخلية وفي مقدمتها ملف الرواتب”.وأشار إلى أن “الاتفاق المرتقب بين بغداد وأربيل لحل أزمة الرواتب، قد يكون بوابة الانفراج السياسي في الإقليم، ويمهد الطريق لتجاوز العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة”.وأكد الشيخ أن “التأخير في تشكيل الحكومة بات مصدر انزعاج أمريكي ودولي، وسط انتقادات واضحة لما يعتبر تجاوزاً للسياقات الدستورية والقانونية المعمول بها في الإقليم”.ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ ما يقرب من عام، بسبب الخلافات الحادة بين الأحزاب الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، حول تقاسم المناصب وإدارة المؤسسات، لاسيما منصب رئاسة الإقليم وتوزيع الحقائب الوزارية.وتعطلت عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الإقليم، نتيجة فقدان التوافق السياسي، مما انعكس سلبًا على الواقع الإداري والمعيشي للمواطنين، وأدى إلى تفاقم أزمة الرواتب وتعطيل مؤسسات حيوية.

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