بارزاني يرجو من ماكرون بالضغط على حكومة العراق لسد ديون فساد حكومته

بارزاني يرجو من ماكرون بالضغط على حكومة العراق لسد ديون فساد حكومته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني،امس الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي بارزاني .وذكرت حكومة الإقليم في بيان، أن”بارزاني وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، وسيلتقي خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين لبحث آفاق تعزيز العلاقات بين أربيل وفرنسا على مختلف الصعد”.واضافت، أن “الزيارة ستتناول آخر المستجدات في الساحة العراقية والضغط على حكومة العراق بتسديد ديون حكومة الإقليم وكذلك الوضع في المنطقة ، بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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