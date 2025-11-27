بافل:يجب تدمير ميليشيا الحشد الإرهابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الخميس، بأن الرد سيكون “حاسماً وعنيفاً” ضد منفذي الهجوم الذي استهدف حقل غاز “كورمور” في محافظة السليمانية، والذي تسبب بتراجع إمداد الطاقة في اقليم كوردستان الى مستويات متدنية جداً.وقال طالباني في بيان اليوم، إن “الهجوم الارهابي على حقل كورمور الغازي أمر مرفوض وندينه بشدة”، معتبرا أن “الهدف من هذا الهجوم هو الإضرار بمعيشة مواطنينا في اقليم كوردستان والعراق وتخريب الاستقرار في بلدنا”.وأردف بالقول إن “ردنا على هذا الهجوم سيكون حاسماً وعنيفاً، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حياة مواطنينا”، لافتا الى أن “السلاح يجب ان يكون بيد الدولة فقط، اما الميليشيات التي تعمل خارج سيادة القانون يجب ان تحل أو تدمر”.

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم “بطائرات مسيرة” أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.وأدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي.وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، إن “هذا الهجوم يستهدف البنية التحتية الاقتصادية والخدمات العامة في العراق وإقليم كوردستان، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد”.

وشدد على أنه “من واجب و مسؤولية الحكومة الاتحادية العراقية والمؤسسات الأمنية المعنية بذل جهود جدية في أقرب وقت ممكن واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة للتحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ومنع تكرارها”.واعتبر رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، الهجوم الذي استهدف حقل غاز “كورمور” “هجوما على العراق بأكمله”.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفقا لما اعلنته في بيان حكومة الاقليم.وذكر البيان أنه “خلال المكالمة الهاتفية، أدان رئيس الوزراء الاتحادي واستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز، عادّاً إياه هجوماً على العراق بأكمله”.وأشار البيان إلى أنه “تقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ستباشر مهامها في أقرب وقت، للكشف عن المنفذين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.

