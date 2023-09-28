بافل رئيس حزب الاتحاد الوطني مجدداً

بافل رئيس حزب الاتحاد الوطني مجدداً
آخر تحديث:

 السليمانية / شبكة أخبار العراق- اعاد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الاربعاء (27 ايلول 2023) انتخاب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، خلال المؤتمر الخامس للحزب الذي تم تنظيمه أمس الاربعاء.وقال مراسلنا، إنه “تمت إعادة انتخاب بافل جلال طالباني رئيسا للاتحاد الوطني الكردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر الخامس للحزب”.وشهد المؤتمر انسحابات ومقاطعات قياديين بارزين في الاتحاد الوطني الكردستاني من ضمنهم ملا بختيار وأعضاء من مجلس المصالح العامة والمتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *