باقري يأمر الأعرجي بمنع دخول المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم إلى الداخل الإيراني

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- دعا نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، اليوم الأربعاء، السلطات العراقية الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجماعات المعارضة للنظام في طهران من اختراق الحدود بين البلدين في ظل تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بحسب ما أعلنه الثاني في حديث صحفي.وقال باقري خلال الاتصال، إن طهران أبلغت دول الخليج بأنها لم ولن تستهدف السفارات أو الحقول النفطية أو أي مواقع مدنية ضمن عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن الضربات اقتصرت على القواعد الأمريكية.كما طلب المسؤول الإيراني من العراق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي جماعات معارضة من اختراق الحدود بين البلدين، استناداً إلى الاتفاق الأمني الموقع بين العراق وإيران.بدوره اكد الاعرجي، أن العراق مع إيران ويواصل الدفاع عنها حنى الموت .

