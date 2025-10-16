باكستان تمدد الحظر الجوي على الطائرات الهندية

آخر تحديث:
قرار قضائي بإعادة النائب (سجاد سالم) للسباق الانتخابي
مصدر مطلع:إيقاف استقبال طلبات السلف والقروض المخصصة للموظفين والمتقاعدين واعضاء البرلمان
السوداني :العراق لن يستغني عن القوات الأمريكية وحلف الناتو
مصدر: النزاهة تحقق مع محافظ نينوى السابق بشبهات فساد
مصادر سياسية:فريق حكومي “سري” من يزود الخزانة الأمريكية عن حركة الأموال خارج العراق
حزب طالباني:مغادرة تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في الإقليم من خلال بغداد فقط
نائب يطالب الحكومة بالضغط الاقتصادي على تركيا لتزويده بحصته العادلة من المياه
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
هيومن رايتس ووتش تطالب العراق بإلغاء المدونة الشيعية الخارجة عن العدالة والأخلاق وحقوق الإنسان
وكالة دولية:التصنيف الائتماني للعراق ما زال في فئة المخاطر المرتفعة
مصدر سياسي إطاري:ورقة السوداني أنتهت سياسياً وشعبياً
مصدر سياسي:تركيا تخالف القوانين الدولية بشأن حصة العراق المائية مستغلة ضعف السوداني وحكومته
مصدر برلماني:قلق دولي بشأن المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات المقبلة
