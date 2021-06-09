بالأرقام..كتلة النهج الوطني تكشف إنعدام العدالة في توزيع الإيرادات بين العراقيين

بالأرقام..كتلة النهج الوطني تكشف إنعدام العدالة في توزيع الإيرادات بين العراقيين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة النهج الوطني ،اليوم الاربعاء،البيانات المالية للسنوات السابقة تلاحظ أمثلة على انعدام العدالة في توزيع الإيرادات بين العراقيين من جهة وأمثلة أخرى على انفاق ترفي خيالي ويعبر عن سرقة مقننة للأسف الشديد وادناه بعض الأرقام التي توضح ذلك :

1. بلغت المصروفات الفعلية لإقليم كردستان سنة ٢٠١١ (١١،٦) تريليون دينار .

2. بلغت المصروفات الفعلية لإقليم كردستان سنة ٢٠١٢ ( ١٣،١) تريليون دينار

3. بلغت المصروفات الفعلية لإقليم كردستان سنة ٢٠١٣ ( ١٥،٣) تريليون دينار

4. بلغت المصروفات الفعلية لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ( ١٠،٧) مليار دينار لسنة ٢٠١٤

5. بلغت المصروفات الفعلية لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (٣،٤) مليار دينار لسنة ٢٠١٤

6. بلغت المصروفات الفعلية لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات (١١،٣) مليار دينار لسنة ٢٠١٤

7. بلغت المصروفات الفعلية لرئاسة الجمهورية سنة ٢٠١٢ ( ٥٤) مليار دينار وبلغت المصروفات لسنة ٢٠١٣ (٦٩) مليار دينار . ان واحدة من اهم طرق مكافحة الفساد والهدر في المال العام اتباع الشفافية والوضوح واطلاع الرأي العام على كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات وفي جميع مراحلها وتفاصيلها ليتمكن الشعب من المراقبة والتحقق من مصير أمواله العامة ويتخذ الإجراءات الرادعة والضاغطة لإيقاف هذه الممارسات المستنزفة لثرواته .

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