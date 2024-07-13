بالوثائق..السوداني يرفع دعوى قضائية ضد قانون رئاسة الجمهورية

بالوثائق..السوداني يرفع دعوى قضائية ضد قانون رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثائق صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اقام دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قانون ديوان الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 المعدل، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 (المعدل).

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