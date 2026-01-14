بالوثائق.. المحكمة الاتحادية تحدد الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء

بالوثائق.. المحكمة الاتحادية تحدد الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية، اليوم الأربعاء ( 14 كانون الثاني 2026 )، قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتحديد الصلاحيات الإدارية لرئيس مجلس الوزراء، وحدود ممارسته للسلطة التنفيذية في إدارة مؤسسات الدولة والدرجات الخاصة والهيئات المرتبطة بالحكومة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *