بالوثائق..صحوة أبناء العراق تطرد (الحردان) وتكلف آخر

بالوثائق..صحوة أبناء العراق تطرد (الحردان) وتكلف آخر
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الرمادي/ شبكة أخبار العراق- أصدرت صحوة أبناء العراق، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات بعد احداث مؤتمر أربيل تضمنت عزل رئيسها وسام الحردان وتكليف اخر بإدارة مكاتبها وتأكيد تضامنها مع القضية الفلسطينية.وذكرت عدة وثائق صادرة عن صحوة العراق : “تقرر عزل رئيس صحوة أبناء العراق وسام الحردان من منصبة”.وتشير الوثائق الى انه “قررت بعد اجتماع الهيئة التأسيسية لصحوة أبناء العراق تكليف محمد عبد سليمان النائب الأول لتسيير أمور الصحوة وإدارة مكاتبها”.وأضافت الوثائق ان “الهيئة التأسيسية قررت تكليف مؤيد إبراهيم الجحيشي النائب الثاني الإداري ناطقا باسم الصحوة”، مشيرة الى ان “هذه القرارات نافذة من تاريخ صدوره لحين انتخاب رئيس جديد”.وجددت صحوة أبناء العراق “موقفها الثابت مع حكومة وشعب العراق والمراجع الدينية بالتضامن مع القضية الفلسطينية”.

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