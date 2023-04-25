بالوثائق..نائب كردي يكشف سرقة حكومة البارزاني لحقول نفط كركوك ويطالب بالتحقيق

بالوثائق..نائب كردي يكشف سرقة حكومة البارزاني لحقول نفط كركوك ويطالب بالتحقيق
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 أربيل / شبكة أخبار العراق- قال النائب عن جماعة العدل الكردستاني سوران عمر سعيد، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية وشركة كار أستولت على عدة حقول نفطية عراقية في كركوك وباعت النفط.وأوضح سعيد في حديث صحفي، إنه “من خلال الادعاء العام العراقي اطالب بشكوى جديدة ضد حكومة إقليم كردستان، وزير الموارد الطبيعية الأسبق – أشتي هورامي و شركة كار”.وأضاف أنه “منذ ثلاثة أشهر أعمل على هذه القضية وأطلب نتائج شكوتين قديمتين ضد وزارة الموارد الطبيعية في عام 2017، تم الاستيلاء حينها على النفط وبيعت في حقول  باي حسن وهافانا وجمبور وخباز وبابا النفط”.وفي عام 2017، كشف النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية في برلمان اقليم كردستان سوران عمر، عن وثيقة تدل على استيلاء عدد من ابناء المسؤولين على نفط منطقة كرميان في الاقليم.

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