بالوثيقة..الحكومة تصرف (100) مليار دينار للحشد الشعبي فوق ما مخصص له في موازنة 2023

بالوثيقة..الحكومة تصرف (100) مليار دينار للحشد الشعبي فوق ما مخصص له في موازنة 2023
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- خصصت وزارة المالية، 100 مليار دينار لصرف فروقات رواتب منتسبي الحشد الشعبي.جاء ذلك بحسب وثيقة حصل عليها النائب من العصائب عدي عواد  وأدناه نصها:

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