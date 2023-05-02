بالوثيقة..الحلبوسي ينقل أحد نوابه من العلاقات الخارجية إلى الأمن النيابية

بالوثيقة..الحلبوسي ينقل أحد نوابه من العلاقات الخارجية إلى الأمن النيابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تم نقل النائب احمد المشهداني من لجنة العلاقات الخارجية  إلى لجنة الأمن والدفاع بأمر من الحلبوسي  لكونه احد اعضاء حزب تقدم كما مبين في الوثيقة أدناه…

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