بالوثيقة..الحوت (أسعد العيداني) رئيسا لاستثمار البصرة من موقع أدنى

بالوثيقة..الحوت (أسعد العيداني) رئيسا لاستثمار البصرة من موقع أدنى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة البصرة اطياف التميمي، عن صدور امر اداري، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، من قبل المحافظ اسعد العيداني يقضي بتوليه ادارة هيأة استثمار البصرة من موقع ادنى لحين اختيار رئيس للهيئة.وقالت التميمي في حديث صحفي، ان “رئيس الهيأة المنتهي تكليفه يجب ان يغادر منصبه ويعود لدائرته السابقة، على ان يتولى المحافظ إدارة الهيأة لحين انتخاب الرئيس الجديد لها”، معتبرة ان “رئيس الهيأة السابق لايمكن ان يبقى في المنصب استنادا الى الكتب الرسمية الحكومية التي تقضي بعدم إبقاء المدراء الذين لم يتم تثبيتهم “.وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، حصلت عليها “بغداد اليوم”، يوم الأربعاء (5 آذار 2025)، أمرا بإنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة علاء عبد الحسين سلمان من منصبه.يذكر ان المحافظ يلقب بحوت الفساد ولكونه إيراني الارتباط لا يحاسب ولا يخضع حتى للمساءلة.

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