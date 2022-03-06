بالوثيقة..الزاملي يطالب الكاظمي بإقالة أمين بغداد لكونه غير مهتم بمدينة “الصدر”!

بالوثيقة..الزاملي يطالب الكاظمي بإقالة أمين بغداد لكونه غير مهتم بمدينة “الصدر”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت رئاسة مجلس النواب يوم الأحد، كتابا لرئيس مجلس الوزراء تطلب فيه سحب يد أمين بغداد.وبحسب وثيقة ؛ فأن النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي طلب فيها من رئيس مجلس الوزراء سحب يد أمين بغداد لغرض استجوابه في مجلس النواب.وسردت الوثيقة الأسباب التي دعت إلى تقديم طلب سحب اليد، إلى أن أمين بغداد لم يقم بتنفيذ ما طلب منه في جلسة عقدها البرلمان بحضوره، فيما يخص مشروع اعمار مدينة الصدر.

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