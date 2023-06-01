بالوثيقة..النزاهة النيابية تطالب السوداني بإقالة مدير عام شركة مصافي الوسط لفساده

بالوثيقة..النزاهة النيابية تطالب السوداني بإقالة مدير عام شركة مصافي الوسط لفساده
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلبت النزاهة النيابية من رئيس مجلس الوزراء  بإعفاء مدير عام شركة مصافي الوسط لفساده بحسب الوثيقة أدناه…

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