بالوثيقة.. انسحاب نائب من كتلة دولة القانون

بالوثيقة.. انسحاب نائب من كتلة دولة القانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، انسحابه رسميا من كتلة دولة القانون النيابية.وقال الزيادي، وهو نائب عن محافظة المثنى، في بيان ، إن “قرار الانسحاب جاء بعد مرور سنتين من العمل النيابي في كتلة دولة القانون والتي تخللها الكثير من الأمور التي لم نصل بها الى رؤية واضحة”.

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