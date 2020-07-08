بالوثيقة..تعيين وزير التجارة السابق بمنصب رئيس هيئة إعمار المناطق المتضررة

بالوثيقة..تعيين وزير التجارة السابق بمنصب رئيس هيئة إعمار المناطق المتضررة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تكليف محمد هاشم العاني بمهام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.  وحصلت “شبكة أخبار العراق” (8 تموز 2020)، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء جاء فيها: “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على وفق الصلاحيات المخولة لسيادته بموجب الدستور والتشريعات النافذة تقرر ما يأتي:

أولاً: إنهاء تكليف السيد (مصطفی محمد أمين الهيتي) من مهام رئیس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.

ثانياً: تكليف السيد ( محمد هاشم العاني ) بمهام رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات

ثالثاً: ينفذ هذا الأمر بدءا من تاريخ صدوره.

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