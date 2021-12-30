بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للإنعقاد يوم 9 من الشهر المقبل

بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للإنعقاد يوم 9 من الشهر المقبل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية برهم صالخ ،الخميس، مجلس النواب الجديد للإنعقاد يوم 9 من الشهر المقبل وفق المرسوم الجمهوري  أدناه… 

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