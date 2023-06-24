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النزاهة:اختلاس(725) مليون دينار جراء تلاعب في تصاريح جمركية
السوداني:حيتان الفساد من زعماء ائتلاف الدولة غير مشمولين في مكافحة الفساد
بالوثيقة..سلطة الطيران المدني:مطار النجف الدولي ضمن سلطتنا
وزارة المالية:المقصود بإطفاء السلف في الموازنة هي” التسوية القيدية دون صرف فعلي”
الداخلية:إلقاء القبض على (8) متسللين آسيويين قادمن من العمق الإيراني
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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الزراعة النيابية تدعو السوداني إلى إتخاذ إجراء سريع وحاسم ضد إيران وتركيا جراء قطعهما المياه عن العراق
الفشل والفساد المركب في حكومة السوداني.. تريليون دينار إيرادات البلد غير النفطية في(4)أشهر!
مصادر سياسية كردية:آل بارزاني باعوا نفط الإقليم لتركيا لمدة 50 سنة ومسرور يترجى أرودغان بعدم كشف الإتفاق
إيران:حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني بوابتنا للدول العربية
نائب كردي:حزب بارزاني يهدي (مشعان الجبوري) قطعة أرض في أربيل يقيمة 30 مليون دولار
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