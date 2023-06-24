بالوثيقة..سلطة الطيران المدني:مطار النجف الدولي ضمن سلطتنا

بالوثيقة..سلطة الطيران المدني:مطار النجف الدولي ضمن سلطتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس سلطة الطيران المدني، عماد عبد الرزاق الأسدي، السبت، تحويل مطار النجف الدولي من الصفة الاستثمارية إلى جهة ممولة مركزيا.ووفقا لوثيقة صادرة من الأسدي أن” مطار النجف الدولي تحول من الصفة الاستثمارية إلى جهة ممولة مركزيا بعد ضمه لسلطة الطيران المدني”.

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