بالوثيقة..شكوى لحل حزب تقدم بزعامة الحلبوسي لمخالفته القانون

بالوثيقة..شكوى لحل حزب تقدم بزعامة الحلبوسي لمخالفته القانون
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكوى لحل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي لمخالفته الدستور والقانون وتعليمات مفوضية الانتخابات وفق ما مبين بالوثيقة أدناه…

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