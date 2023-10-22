بالوثيقة..طلب نيابي لحل هيئة اعمار النجف

بالوثيقة..طلب نيابي لحل هيئة اعمار النجف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  قدم النائب أحمد الشرماني طلبا إلى محافظ النجف لحل هيئة اعمار النجف لكثرة الفساد فيها ، كما مبين بالوثيقة أدناه… 

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