بالوثيقة..محافظ واسط يوجه دوائر المحافظة بعدم التعامل مع النائب السابق (كاظم الصيادي)

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، أمس الاثنين، المؤسسات الحكومية كافة في المحافظة بعدم التعامل مع النائب السابق كاظم الصيادي، لكونه لا يمتلك أي صفة قانونية، كما أنه يقوم بـ”ابتزاز” المستثمرين والمقاولين.

وجاء في إعمام صادر من المياحي إلى دوائر المحافظة كافة بتاريخ أمس ، أنه “لعدم وجود صفة قانونية أو رسمية للمدعو (كاظم حسين الصيادي)، تنسب عدم التعامل معه إطلاقاً”.

وبحسب الإعمام فإن الصيادي “يقوم بتعقيب المعاملات بشكل غير قانوني وأيضاً القيام بالضغط وعدم احترام مؤسسات الدولة وابتزاز المستثمرين والمقاولين، وتصرفاته غير المنضبطة على رموز وعشائر وشخصيات المحافظة”.

وأشار إلى أنه “سبق وأن تم تحريك العديد من الشكاوى الجزائية بحقه بسبب تلك الأفعال والتصرفات”.

يشار إلى أن النائب السابق كاظم الصيادي هو من محافظة واسط وكان مرشح للتيار الصدري عن واسط في أول دورة برلمانية له، إلا أنه تم طرده من التيار الصدري لينضم بعدها إلى ائتلاف دولة القانون.