بالوثيقة..مفوضية الانتخابات ترد الدعوى المقامة بحل حزب تقدم

بالوثيقة..مفوضية الانتخابات ترد الدعوى المقامة بحل حزب تقدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رِدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، طلبات حل حزب “تقدم” الذي يترأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لعدم كفاية الوثائق والمستندات المقدمة. وكان عدد من النوّاب أبرزهم باسم خشان وحيدر الملا قد تقدموا بدعوى لحل حزب “تقدم” على خلفية تعاقده مع شركة BGR الأميركية وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

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