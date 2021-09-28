بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على المرشح شعلان الكريم

بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على المرشح شعلان الكريم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، إلغاء المصادقة على المرشح للانتخابات المقبلة شعلان عبد الجبار علي وحجب أصواته.وذكرت المفوضية في بيان ، أنه “تقرر الغاء المصادقة على المرشح (شعلان عبد الجبار علي) عن الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة صلاح الدين وحجب أصواته يوم الاقتراع”.وعزت المفوضية ذلك الإلغاء إلى “مخالفته نظام الحملات الانتخابية الذي حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام”.يذكر ان (الكريم) وضع صوره الشخصية على آليات بلدية سامراء في تعبيد الشوارع!!.

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