بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على المرشح شعلان الكريم

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مفوضية الانتخابات:(2900) محطة انتخابية للتصويت الخاص
مسؤول:الكاظمي أهدر ملايين الدولارات من أجل التقارب الإيراني السعودي !!
نائب:البارزاني والكاظمي شريكان في الانتهاكات التركية ضد الشعب العراقي
نائب:البرلمان فشل في تمرير القوانين بسبب “التعطيل المبكر”
الحراك الجديد:حزبي بارزاني وطالباني يستغلان موارد الدولة لدعاياتهما الانتخابية
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النزاهة النيابية:كيف يتم إعادة الأموال المهربة والحكومة لاتمتلك معلومات عنها؟؟!!
الإسلامية الكردستانية تطالب حكومة البارزاني بكشف صادرات الإقليم النفطية
“سومو”:الصين في مقدمة الدول شراءً للنفط العراقي خلال شهر آب الماضي
وزارة التخطيط:20% من سكان المناطق الشيعية بلا ماء بسبب قطع إيران المياه عن العراق
السفير الفرنسي:” سأقنع” حكومة الكاظمي بضرورة أعمار مطار الموصل
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التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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