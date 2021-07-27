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مصدر:إلقاء القبض على مدير عام في وزارة التجارة بجريمة الفساد
مصدر:الكاظمي وافق على تواجد ضباط أمريكان في قاعدة الإمام علي
بالوثيقة..نائب:إحالة عقد إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى القضاء
مصادر :قاآني في بغداد للتأكيد على مواصلة استهداف القوات الأمريكية من قبل حشده الشعبي
حكومة الإقليم تشترط دخول الإقليم مقابل تقديم بطاقة اللقاح وفحص طبي
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مصدر:إلقاء القبض على مدير عام في وزارة التجارة بجريمة الفساد
بالوثيقة..نائب:إحالة عقد إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى القضاء
العراق والكويت يبحثان إنشاء منطقة تجارية مشتركة بين البلدين
صالح يدعو الى ضرورة تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
الكاظمي:نريد شركة أمريكية بديلة عن “إكسون موبيل” التي ستغادر العراق
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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