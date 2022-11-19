بالوثيقة.. نائب يطالب بتفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين

بالوثيقة.. نائب يطالب بتفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حراك نيابية على تفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين الصادر في 2019 ولم ينفذ كما جاء فيصورة الطلب أدناه …

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