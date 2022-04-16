بالوثيقة..نائب يطالب مكتب الكاظمي بتزويده بأوليات القروض العالية

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مكتب رئيس الوزراء بتزويده بكافة أوليات القروض ذات المبالغ من 50 مليار دينار فما فوق.واظهرت وثيقة للنائب، ان “النائب محمد شياع السوداني، مكتب رئيس الوزراء بتزويده بكافة أوليات القروض ذات المبالغ من 50 مليار دينار فما فوق مصحوبة بتفاصيل المشاريع المصروفة لها لعامي 2020 – 2021 وذلك من اجل تدقيقها والتعرف على نسب الانجاز والمتلكئ منها، وقيمة السلف المدفوعة وتناسبها مع حجم الانجاز وغيرها من الامور الفنية والمالية ذات الصلة بتلك المشاريع”.