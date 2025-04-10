بالوثيقة..نائب يقدم استقالته بسبب انتهاك كرامة الإنسان العراقي من قبل قوات محمد السوداني

بالوثيقة..نائب يقدم استقالته بسبب انتهاك كرامة الإنسان العراقي من قبل قوات محمد السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب حسين عرب، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، قراره الاستقالة من البرلمان العراقي بسبب انتهاك كرامة الإنسان العراقي من قبل قوات حكومة السوداني وحسب وثيقة ، فإن النائب حسين عرب تقدم باستقالته بكتاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب.

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