بالوثيقة..نائب يوجه اسئلة إلى وزير الدفاع حول المدافع التي سلمت للبيشمركة

بالوثيقة..نائب يوجه اسئلة إلى وزير الدفاع حول المدافع التي سلمت للبيشمركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب سعود الساعدي ، عدة تساؤلات لوزير الدفاع بشان تسليم البيشمركة مدافع “هاوتزر” الأمريكية وفق الكتاب المبين أدناه…

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