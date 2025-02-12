بالوثيقة..وزيرة المالية تطالب الإقليم بإيداع الإيرادات غير النفطية في الخزينة الاتحادية

بالوثيقة..وزيرة المالية تطالب الإقليم بإيداع الإيرادات غير النفطية في الخزينة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت وزارة المالية الاتحادية، إقليم كردستان بمعلومات عن رواتب الموظفين لتوطينها وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا.كما طالبت وزارة المالية بحسب كتاب لها، الاقليم بـ”تحويل الإيرادات غير النفطية” الى بغداد.وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت في 5 شباط الجاري، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن مستحقات موظفي الإقليم لعام 2025 دون “أي مشاكل”.وعزز هذا الاتفاق اقرار مجلس النواب العراقي في الثاني من شباط الجاري، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.وفقاً للتعديل، سيُستأنف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً، فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة.

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