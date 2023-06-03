بالوثيقة..وزير الدفاع يقاضي النائب السابق طالب الخربيط بتهمة القذف والتشهير

بالوثيقة..وزير الدفاع يقاضي النائب السابق طالب الخربيط بتهمة القذف والتشهير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع وزير الدفاع ثابت العباسي دعوى قضائية ضد النائب السابق طالب الخربيط بتهمة القذف والتشهير.وأبلغت محكمة تحقيق الكرخ الأولى المتهم الخربيط في  بضرورة الحضور امامها وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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