بتروفيتش:المنتخب العراقي يعاني من دقة التهديف

بتروفيتش:المنتخب العراقي يعاني من دقة التهديف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مدربُ المنتخب الوطني، زيليكو بتروفيتش، ان اسود الرافدين مازالوا بالمنافسة ولم يغادروا كأس العرب.وقالَ بتروفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : “إن المشكلة التي يعاني المنتخب العراقي منها بوصوله الى المباراة التاسعة ولم يحقق الفوز، أجاب : “علينا أن نكون ايجابيين، نحتاج من واحد الى اثنين من اللاعبين الجاهزين من صانعي اللعب، وأنا هنا لا أريد أن انتقد أحداً مع جل احترامي لكل الأندية في العراق.. أيمن حسين وعلاء عباس مهاجمين لم يخوضا الكثير من المباريات التنافسية، لذلك نحن نعاني من التهديف، لكننا نعمل باستمرار من أجل تغيير النهج الخططي”.وعن المباراة المقبلة مع قطر، قال بتروفيتش “التكهن والحديث منذ الآن صعب، علينا مشاهدة أولاً مباراة عمان وقطر، وستتضح الحسابات وستكون معقدة بكل تأكيد، ونحن لانفكر بالأداء الدفاعي في المواجهات بل رغبتي الهجوم سواء كانت المواجهة مع البحرين أو قطر”.وعن مواصلة حديثه عن المستقبل وبناء جيل جديد للكرة العراقية، أوضح بتروفيش : “أنا قادم من أهم المدارس في كرة القدم والتي لاتفكر باليوم فقط، بل بالمستقبل وأنا أعلم قد يكون الناس غير سعداء.. أنا أرغب أن تقفوا الى جانبي ربما نخسر وربما نفوز”.

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