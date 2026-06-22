بتهمة الإساءة للكاظمي .. القضاء يصدر حكمًا بحق “قصي محبوبة” بالسجن سنة واحدة

أفاد مصدر قضائي عراقي، اليوم الأحد، بصدور حكم قضائي يقضي بسجن “قصي محبوبة” لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، على خلفية قضية مرتبطة بتصريحات إعلامية سابقة.

وأوضح المصدر، لوسائل إعلام محلية، أن الحكم جاء نتيجة اتهامات تتعلق بالإساءة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وذلك خلال لقاء تلفزيوني أدلى فيه المتهم بتصريحات اعتُبرت مخالفة للقانون.

وبيّن أن المحكمة أصدرت قرارها بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بسير المحاكمة أو طبيعة الأدلة المقدمة.

ويأتي هذا الحكم في سياق قضايا تتصل بحرية التعبير وحدود التصريحات الإعلامية، وسط تباين في الآراء بشأن التعامل القانوني مع القضايا المرتبطة بالخطاب الإعلامي والسياسي.