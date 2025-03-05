بتوجيه من السوداني إطلاق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية

بتوجيه من السوداني إطلاق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً للّجنة العليا للإصلاح الضريبي، حيث شهد إطلاق (خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية)، ضمن منصّة أور الخدمية الإلكترونية”.وأضاف أن “هذه الخدمة تقدم للمواطنين إمكانية الاستعلام عن موقفهم الضريبي بشكل إلكتروني، يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، كما تشمل الخدمة الشركات والمهن، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل الضريبي عبر اعتماد أحدث النظم والتقنيات العالمية”.واشار الى، أن “هذه الخدمة ستحلّ مشكلة تشابه الأسماء غير القابلة للاستدلال عليها، وتيسّر للمواطنين سرعة إنجاز واستيفاء متطلباتهم الضريبية”.وبين أن “الاجتماع شهد مناقشة القضايا المرتبطة بمشروع (قانون ضريبة الدخل الجديد) الذي أقره مجلس الوزراء، وبانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب، بعد إتمام مناقشته في مجلس الدولة، وهو يتوافق مع اللوائح الدولية، وصديق لبيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي”.وتابع البيان إلى أنه “جرى، خلال الاجتماع، التباحث في الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، بشأن توسعة تطبيقات ضريبة الدخل وتطبيق قوانين الإصلاح الضريبي، بما يضمن سهولة امتثال المكلفين وتحقيق الإصلاحات المالية”.

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