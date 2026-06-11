بدء الضربات الأميركية على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بسماع دوي انفجارات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، وسط تقارير تشير إلى أنها ناجمة عن ضربات أميركية استهدفت مواقع في المنطقة المطلة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية عالمياً.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية أن انفجارات سُمعت في مدينة سيريك، فيما تحدثت مصادر إعلامية أخرى عن استهدافات متفرقة في مناطق جنوب البلاد، بالتزامن مع تسجيل أصوات انفجارات في جزيرة كيش.

كما أشارت تقارير غير رسمية إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في غرب العاصمة طهران، إضافة إلى تحركات مماثلة في منشآت حيوية بمنطقة عسلوية في بوشهر، دون صدور بيان رسمي يوضح طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر حتى الآن.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن مصدر عسكري إيراني تأكيده أن القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد احتمالات توسع المواجهة.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجاهزية تحسباً لاحتمال اتساع رقعة التصعيد مع إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متسارع بين واشنطن وطهران، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد فيها باستخدام “قوة كبيرة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، إلى جانب إعلان وزير الدفاع الأميركي استعداد بلاده لاستهداف “منشآت رئيسية” داخل إيران.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن تنفيذ ضربات أميركية استهدفت مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار ومراكز مراقبة قرب مضيق هرمز، في إطار عمليات وُصفت بأنها رد على استهدافات طالت القوات الأميركية والملاحة في المنطقة.