بدر:السوداني أرسل قانون الحشد للبرلمان بأمر من خامنئي

بدر:السوداني أرسل قانون الحشد للبرلمان بأمر من خامنئي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن القيادي في منظمة بدر الإيرانية عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي، الثلاثاء، قيام الحكومة بارسال قانون الحشد الشعبي الى مجلس النواب بامر من الإمام خامنئي للسوداني.وقال امرلي في بيان ، ان ” مكتب الإمام خامنئي أوعز الى مكتب السوداني يوم امس بإرسال قانون الحشد إلى البرلمان ليكون القوة العسكرية والأمنية والاقتصادية الاولى في العراق.واضاف، “لا يهدأ لنا بال الا ان نقر قانون الحشد المدافع والمنفذ لمشروع الإمام خميني.

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